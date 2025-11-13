Kategórie
Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2025 o 13:09
Čas čítania 0:36

Finančná správa varuje občanov: Podvodníci sa snažia získať citlivé informácie cez e-mail, takto rozoznáš falošné správy

Finančná správa varuje občanov: Podvodníci sa snažia získať citlivé informácie cez e-mail, takto rozoznáš falošné správy
Zdroj: TASR/Marko Erd

Tieto správy pôsobia dôveryhodne, používajú logá štátnych inštitúcií a často obsahujú odkaz na falošnú stránku, kde žiadajú zadanie citlivých údajov.

Pozor na falošné e-maily, ktoré sa vydávajú za Finančnú správu SR alebo iné štátne orgány. Podvodníci sa snažia získať vaše osobné či bankové údaje pod rôznymi zámienkami, napríklad vrátením daňového preplatku alebo overením digitálnej identity.

Tieto správy pôsobia dôveryhodne, používajú logá štátnych inštitúcií a často obsahujú odkaz na falošnú stránku, kde žiadajú zadanie citlivých údajov, informuje Finančná správa SR prostredníctvom sociálnej siete.

Podvodný e-mail spoznáte podľa niekoľkých znakov: prichádza z neznámej alebo podozrivej adresy, obsahuje naliehavé výzvy typu „overte totožnosť do 3 dní“ či „inak bude účet zablokovaný“, vyzýva na kliknutie na externý odkaz a žiada zadanie osobných alebo bankových údajov.

Finančná správa SR nikdy neposiela takéto e-maily. Oficiálne informácie nájdete výlučne na www.financnasprava.sk alebo prostredníctvom portálu FS a eSlužieb.

Na ochranu pred podvodmi platí jednoduché pravidlo: neklikajte na podozrivé odkazy, neposkytujte citlivé údaje a takéto správy okamžite vymažte. Zostaňte obozretní a zdieľajte tieto informácie, aby ste ochránili seba aj ostatných. 

Finančná správa
Zdroj: TASR/Marko Erd
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
