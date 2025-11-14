Ceny pohonných látok by mohli v budúcom týždni podľa analytika mierne klesnúť.
- Ceny benzínov a nafty by mohli v budúcom týždni stagnovať alebo sa mierne znížiť v rozmedzí jedného až dvoch centov.
- Dôvodom sú klesajúce ceny ropy, uviedol v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
- Ropa v posledných dňoch podľa analytika klesá najmä preto, že trh znovu začal rátať s nadbytkom ponuky. Produkujúce krajiny signalizujú, že barelov bude v najbližších mesiacoch skôr dosť než málo, a to stačí na vychladnutie cien.
- Zároveň medzinárodné energetické agentúry pripomínajú, že dopyt po rope už nerastie tak rýchlo ako pred pár rokmi a nové kapacity mimo kartelu (najmä v Amerike) pribúdajú.
Citát: „Cena ropy sa počas týždňa držala okolo úrovne 64 USD (55,08 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), ale koncom týždňa impulzívne klesala po vyjadrení OPEC+, že trh bude v roku 2026 v prebytku. Môže to byť fundament pre ďalší hlbší pokles na cene ropy,“ uviedol Bajzík.
Širší kontext: Trh s ropou je aktuálne ponukovo presýtený. Ceny kontraktov na ropu na najbližšie týždne sú mierne nižšie než ceny na neskoršie mesiace. V jednoduchosti povedané, ropy je dosť, panika sa nekoná a obchodníci majú skôr chuť ropu odložiť do zásoby, než ju kupovať hneď a draho.
Analytik upozornil, že hoci je november, marže na benzíne v Európe vyskočili na úroveň, ktorú skôr vídame v lete. Rafinérie tak na benzíne zarábajú viac, než býva na jeseň zvykom. Dôvodom je paradoxne slabšia ponuka v regióne a toky palív sa presúvali. Nafta si drží solídny zisk tiež, aj keď jej cena viac skáče. Deje sa to preto, že ruské rafinérie mali výpadky a menej palív ide na export.
