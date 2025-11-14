Slovenskí policajti dolapili v Taliansku muža, ktorý bol roky na úteku.
- Na začiatku tohto týždňa sa slovenským policajtom cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality podarilo v Taliansku vypátrať a zadržať muža, ktorý bol 14 rokov na úteku.
- Odsúdený bol za únos.
- Zadržaný bude po vykonaní potrebných úkonov postavený pred justičné orgány s cieľom jeho vydania na územie Slovenskej republiky.
Citát: „Na hľadaného je od roku 2012 vydané rozhodnutie príslušného súdu vo veci zločinu únosu,“ doplnil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Širší kontext: Muž sa niekoľko rokov úmyselne vyhýbal trestnému konaniu a pohyboval sa naprieč viacerými kontinentmi. Na úspešnej medzinárodnej spolupráci sa okrem slovenských policajtov podieľali aj príslušníci talianskeho tímu pre pátranie po utečencoch (FAST), operatívneho odboru karabinierov Legione Lazio a slovenský policajný pridelenec pôsobiaci v Taliansku.
