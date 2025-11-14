V bratislavskom byte našli mŕtvu ženu a muža so strelnými poraneniami.
Polícia v noci zo štvrtka na piatok zasahovala v byte v Bratislave na Rezedovej ulici, kde našla telo 36-ročnej ženy a 40-ročného muža. Obaja mali strelné poranenia hlavy a pri mužovi ležala krátka strelná zbraň. Presnú príčinu úmrtia určí až pitva.
Prípad prevzali kriminalisti z bratislavského kraja, ktorí na mieste začali s potrebnými úkonmi a pokračujú vo vyšetrovaní. Polícia plánuje zverejniť ďalšie informácie, keď to umožní procesná situácia.
