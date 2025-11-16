Demisia Petra Kmeca prichádza po kauze dotačných výziev.
Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) doručil svoju demisiu do Prezidentského paláca. Prezident SR Peter Pellegrini sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Kmec v sobotu potvrdil, že odchádza zo svojho postu pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil. Povedal, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok (14. 11.) vyhlásil, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby Kmeca odvolal.
Odvolanie Kmeca je výsledkom kontroverzných výsledkov dotačných výziev na výskum a vývoj úradu podpredsedu vlády. Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia.
Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dal ešte vo štvrtok (13. 11.) pokyn na okamžité pozastavenie výziev a na spustenie dôkladného auditu celého procesu. Kým nebudú všetky okolnosti vysvetlené a overené, nemá sa pokračovať v žiadnych ďalších krokoch.