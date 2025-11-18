Daniel Bombic je vo väzbe za viaceré extrémistické trestné činy.
Daniel Bombic zverejnil vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že pozná páchateľov viacerých závažných vrážd. Svoje slová adresoval podpredsedovi vlády a ministrovi obrany Róbertovi Kaliňákovi (SMER – SSD), ktorého nepriamo vyzval, aby ho navštívil vo väzbe.
„Pán Kaliňák, práve som Vás videl v reportáži na televízii Markíza ohľadom istej vraždy, ktorá sa stala pred 20 rokmi a je dodnes nedoriešená. Aj ja poznám vraha, je to policajt a je dodnes činný. Takisto viem, kto zastrelil istého novinára pred siedmimi rokmi, aj to je policajt a aj on je dodnes činný. Máte záujem? Viete, kde ma nájdete,“ zverejnil Bombic na Telegrame.
Napriek tomu, že je Daniel Bombic už pol roka vo väzbe za extrémistické trestné činy, na sociálnej sieti Telegram stále publikuje. Podľa denníka SME ho na tejto sieti zastupuje Richard Krištofovič. Bombic konkrétne tvrdí, že pozná vraha Daniela Tupého aj vraha Jána Kuciaka, upozornili Aktuality. Hoci chcel, aby ho minister Kaliňák navštívil vo väzbe, minister jeho pozvanie odignoroval.
Podľa slovenského zákona je neoznámenie trestného činu samé osebe trestným činom. Týmto vyhlásením si Daniel Bombic privodil ďalšie trestné oznámenie, za ktoré mu hrozia až tri roky väzenia navyše.
Kaliňák sa k záležitosti vyjadril: „Už nie som na ministerstve vnútra a myslím si, že orgány činné v trestnom konaní vedia, čo majú robiť.“ Ďalej dodal: „Hnevá ma, že je vo väzbe, lebo tam nemá čo robiť. Ale čo sa týka tejto veci, má svoju občiansku povinnosť a myslím si, že si ju splní, keď bude mať možnosť komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.“
Súdny proces v prípade vraždy Daniela Tupého by sa mal začať budúci rok, pričom obžalovaný je advokát Adam Puškár. Z vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej už bolo právoplatne odsúdených viac osôb. Právny zástupca v oboch spomínaných prípadoch, advokát Roman Kvasnica, slová Bombica neberie príliš vážne.
Generálna prokuratúra potvrdila, že sa Bombicovým vyjadrením bude zaoberať. Policajný hovorca Michal Szeiff uviedol: „Policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave evidujú príspevky zverejňované na sociálnych sieťach vami uvedenou osobou.“