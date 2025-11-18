Dcéra Karola Duchoňa zverejnila vyhlásenie, v ktorom sa dôrazne ohradila voči spájaniu hudby otca s politikou.
Dcéra Karola Duchoňa sa na sociálnej sieti ohradila voči spájaniu piesní jej otca s politikou. Napísala, že za čias komunizmu to bola nutnosť, aby umelci mohli vykonávať svoju prácu, ale teraz je čas demokracie. Trvá na tom, aby politické strany svoje politické presvedčenia prezentovali svojimi piesňami.
Odmieta, že 40. výročie jeho smrti je spájané s politikou, a pripomína, že na 10., 20. ani 30. výročie si nikto z politikov nespomenul, píše na Facebooku Karol Duchoň.
„Pre mňa je neskutočné sklamanie a rozhorčenie, že piesne môjho otca sú spájané s politikou,“ napísala. Dodáva, že každý má právo rozhodnúť sa, koho bude voliť, ale spájanie so Smerom a celkovo politikou nebola vôľa jej otca.