Žiadosť môžete podať na stránke Ministerstva vnútra SR.
Polícia vyzýva všetkých držiteľov zbrojných preukazov, aby si bezodkladne skontrolovali dátum skončenia platnosti svojho zbrojného preukazu a dbali na jeho včasnú výmenu. V tejto súvislosti dodáva, že k 31. decembru 2025 sa končí platnosť 3630 zbrojným preukazom.
„Všetci držitelia, ktorých sa to týka, musia podať žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu najneskôr do 1. decembra 2025,“ upozornil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, poukazujúc na literu zákona, podľa ktorej je potrebné podať žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti pôvodného preukazu.
„Túto lehotu nie je možné odpustiť ani dodatočne obnoviť. Ak držiteľ podá žiadosť po lehote, je správny orgán povinný žiadosť zamietnuť a nový zbrojný preukaz možno získať len opätovným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti,“ dodal Hájek.
Držiteľ zbrojného preukazu, ktorému platnosť preukazu už uplynula, je navyše povinný do siedmich pracovných dní od jej skončenia odovzdať zbrojný preukaz, preukazy zbraní, ako aj všetky zbrane a strelivo do úschovy na príslušnom policajnom útvare. Ak držiteľ podá žiadosť o nový zbrojný preukaz v zákonnej lehote, platnosť pôvodného zbrojného preukazu i oprávnenie držať zbraň i strelivo sa automaticky predlžuje až do právoplatného rozhodnutia.
Formulár žiadosti je dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Zbrane a strelivo. Žiadosť je potrebné podať na oddelení dokladov (úsek zbraní a streliva) okresného riaditeľstva Policajného zboru, kde bol vydaný pôvodný zbrojný preukaz.