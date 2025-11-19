Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 19. novembra 2025 o 8:23
Čas čítania 1:01

Lajčák získal miesto v dozornej rade Slovnaftu. Exminister pritom čelí kauze s Epsteinom

Lajčák získal miesto v dozornej rade Slovnaftu. Exminister pritom čelí kauze s Epsteinom
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovnaft oznámil, že Miroslav Lajčák pôsobí v dozornej rade.

  • Zamestnanci Slovnaftu dostali tento týždeň interný e-mail, v ktorom vedenie informovalo, že bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák od októbra pôsobí v dozornej rade spoločnosti, informujú tvnoviny.sk.
  • Firma na otázky o dôvodoch nominácie nereagovala a nekomentovala ani to, či po zverejnení e-mailov plánuje spoluprácu prehodnotiť. Nepovedala ani to, akú úlohu má Lajčák v dozornej rade plniť.
  • Podľa dostupných informácií sa jeho mesačná odmena pohybuje v tisíckach eur. Pre Slovnaft môžu byť zaujímavé jeho vzťahy na Balkáne, kde rafinéria rieši spor súvisiaci s tranzitom ropy cez Chorvátsko.

Širší kontext: Premiér sa k prípadu prvýkrát vyjadril len okrajovo. Na otázku novinárov uviedol, že Lajčák má vlastné vysvetlenie ku komunikácii s Epsteinom a že sa k téme nechce detailne vyjadrovať.

Oznámenie prišlo v období, keď sa rieši jeho komunikácia so zosnulým americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom, známym z káuz sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat. V odtajnených dokumentoch sa nenachádza žiadny náznak, ktorý by Lajčáka spájal so sexuálnymi kauzami okolo Jeffreya Epsteina.

Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.

Lajčák uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.

15. novembra 2025 o 9:02 Čas čítania 2:20 Lajčák reaguje na zverejnené e-maily: S Epsteinom som komunikoval iba spoločensky, jeho činy odsudzujem Lajčák reaguje na zverejnené e-maily: S Epsteinom som komunikoval iba spoločensky, jeho činy odsudzujem
14. novembra 2025 o 8:13 Čas čítania 0:55 Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy
14. novembra 2025 o 16:39 Čas čítania 0:52 Epstein diskutoval o Lajčákovej šanci na prezidentský post aj o Čaputovej. Na verejnosť sa dostali nové informácie o komunikácii Epstein diskutoval o Lajčákovej šanci na prezidentský post aj o Čaputovej. Na verejnosť sa dostali nové informácie o komunikácii
lajčák
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
