- Komunikácia Jeffreya Epsteina ukazuje, že v marci 2019 plánoval stretnutie s Miroslavom Lajčákom vo Viedni, informuje Denník N.
- Rozprávali sa aj o tom, že sa rozhovoru zúčastní aj Steve Bannon, ktorý bol hlavnou strategickou tvárou administratívy Donalda Trumpa.
- Text zároveň obsahuje pasáž, v ktorej sa spomína „rezidencia môjho veľvyslanca“, čo naznačuje, že Lajčák návrh prijal a hľadal vhodné miesto.
- V rovnakom období pristálo Epsteinovo súkromné lietadlo vo Viedni aj v Bratislave, čo potvrdzujú dáta o pohybe lietadiel.
Širší kontext: Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Lajčák uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
Senát amerického Kongresu v utorok schválil návrh zákona, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Krátko predtým učinila rovnaký krok aj Snemovňa reprezentantov, návrh musí ešte podpísať prezident Donald Trump.