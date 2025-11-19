Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 19. novembra 2025 o 13:45
Čas čítania 0:51

Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu

Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Meteorológovia avizujú, že cez víkend dorazí na Slovensko prvé výrazné sneženie tejto zimy.

  • Na Slovensko dorazí cez víkend prvé výraznejšie sneženie tejto zimy a bielu pokrývku môže priniesť aj do nížin vrátane Bratislavy, informuje iMeteo.
  • Meteorológovia upozorňujú, že zrážok bude veľa a v niektorých regiónoch môže vzniknúť aj lokálna kalamita.
  • Studený vzduch začal prúdiť už začiatkom týždňa a vo štvrtok sa k nemu pridajú aj zrážky.
  • Na juhu a v strede Slovenska bude spočiatku pršať, no na severozápade sa už počas piatka zmení dážď na sneh. Pri teplotách okolo nuly začne sneh rýchlo pribúdať najmä na Orave, Liptove, Spiši či Kysuciach.

Širší kontext: Zlom má prísť v noci na sobotu, keď sa studený vzduch rozšíri aj nad Podunajskú nížinu. Sneženie sa tak prvýkrát objaví aj v nížinách vrátane Bratislavy, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Teploty sa budú v týchto oblastiach pohybovať okolo nuly, čo má stačiť na vznik aspoň niekoľkocentimetrovej vrstvy snehu.

Najvýdatnejšie zrážky čakajú sever krajiny, kde môžu modely do nedele nazbierať desiatky centimetrov snehu. V nižších polohách sa predpokladá niekoľko centimetrov, pričom v hlavnom meste by mohli pribudnúť zhruba 2 až 5 centimetre.

Sneženie by malo slabnúť až v nedeľu ráno. Meteorológovia upozorňujú, že vývoj ešte môže zmeniť poloha teplotného rozhrania, no všetky modely sa zhodujú, že víkend prinesie prvú tohtoročnú poriadnu zimu aj tam, kde sa to zatiaľ neobjavilo.

počasie, sneh, sneženie
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
