TASR
dnes 19. novembra 2025 o 13:05
Čas čítania 1:23

Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch

Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch
Zdroj: X/Kancelaria Premiera

Poľský minister zahraničných vecí tvrdí, že útok na železnicu bol terorizmus.

  • Cieľom nedávneho teroristického útoku na železnicu v Poľsku bolo spôsobiť obete na životoch, vyhlásil v stredu v prejave pred Sejmom poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.
  • Zároveň zo zodpovednosti za tento čin obvinil Rusko a skritizoval podľa neho protieurópske vyjadrenia poľskej opozície.
  • Z útoku obvinil ruskú tajnú službu GRU, ktorá si podľa neho pravidelne najíma externých vykonávateľov útokov pod cudzou vlajkou, čím narážal na ukrajinské občianstvo podozrivých. Odpoveď na incident podľa neho nebude len diplomatická.
  • Podozrivými sú dvaja občania Ukrajiny, ktorí do Poľska prišli na jeseň z Bieloruska a cez hraničný priechod Terespol-Brest tam po útoku aj ušli. Jeden z nich bol už dávnejšie odsúdený súdom v Ľvove za akty diverzie proti Ukrajine, druhý pochádza z Donbasu.
  • Minister varoval pred rozsiahlymi dezinformačnými operáciami Moskvy, ktoré majú podľa neho vyvolávať nedôveru voči Ukrajine a EÚ.

Citáty: „Jasným zámerom bolo spôsobiť ľudské obete,“ okomentoval incident Sikorski a dodal, že len zázrakom sa im podarilo predísť.

„Rusko dáva miliardy na propagandu, ktorá má poštvať Poliakov proti susedom a spojencom,“ povedal minister.

Širší kontext: V prejave zároveň obvinil opozičnú stranu Právo a spravodlivosť (PiS) z pokrytectva pri kritike Európskej únie, keďže práve vtedajší predseda vlády Jaroslaw Kaczyňski dojednával Lisabonskú zmluvu a jeho brat, prezident Lech Kaczyňski, ju podpísal. „Ak dnes tvrdia, že Brusel obmedzuje poľskú suverenitu, mali by sa najprv ospravedlniť Poliakom,“ vyhlásil Sikorski.

14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu

Sikorski zdôraznil, že členstvo v Únii nie je pre Poľsko stratou suverenity, ale jej posilnením. „Brusel nikdy nepošle tanky, aby nás prinútil používať rovnaké nabíjačky na telefóny,“ dodal.

Na súčasného prezidenta Karola Nawrockého (zvoleného s podporou PiS) apeloval, aby netvoril vlastnú zahraničnú politiku, ale reprezentoval tú, ktorú tvorí vláda. Minister tiež hlavu štátu vyzval, aby počas nadchádzajúcej návštevy Maďarska presadzoval otvorenie prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou, ktoré Budapešť blokuje. Nawrocki v predvolebnej kampani deklaroval, že aj on je proti vstupu Ukrajiny do EÚ.

V závere prejavu Sikorski vyhlásil, že Poľsko musí jasne rozlíšiť, kto je jeho spojencom a kto nepriateľom. „Nepriateľmi sú tí, ktorí poslali diverzantov zabíjať Poliakov,“ zdôraznil a dodal, že čas vojny odhaľuje morálnosť rozhodnutí a skutočných vlastencov.

tusk
Zdroj: X/@donaldtusk
Domov
Zdieľať
Diskusia