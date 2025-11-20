Vzácny organizmus si zachoval znaky, o ktorých sa predpokladalo, že dávno zanikli.
Výskumný tím českých a slovenských vedcov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (PriF UK) objavil vzácny jednobunkový organizmus s unikátnou bunkovou stavbou, ktorý nazval Solarion arienae. Podľa univerzity ide o mimoriadny úspech. Štúdiu týkajúcu sa objavu v stredu publikoval prestížny vedecký časopis Nature. Informoval o tom Michal Andrle z PriF UK.
Výskumný tím viedol profesor Ivan Čepička a jeho doktorand, mladý slovenský vedec Marek Valt. Vedci v štúdii ukazujú, že objavený druh spolu s niekoľkými ďalšími málo známymi líniami prvokov tvoria novú eukaryotickú ríšu nazvanú Disparia. Podotkli, že nimi objavený Solarion si zachoval znaky, o ktorých sa predpokladalo, že dávno zanikli.
Šťastná náhoda
K objavu došlo podľa PriF UK v podstate náhodou. Prvok je totiž nenápadný, veľký len niekoľko mikrometrov a sotva sa pohybuje. Vedci ho našli v laboratórnej kultúre morských nálevníkov až po tom, čo v nej väčšie nálevníky uhynuli. „Až táto šťastná náhoda Solarion zviditeľnila a ukázalo sa, že jeho nečakaný objav je vedecky prelomový,“ podotkla univerzita.
Vedci so spolupracovníkmi zo Spojených štátov následne pomocou sekvenovania genómu a rozsiahlych analýz zistili, že Solarion nepatrí do žiadnej objavenej hlavnej línie eukaryotov. Takmer vôbec sa nevyskytuje v globálnych databázach environmentálnej DNA, našli ho len niekoľkokrát v sekvenčných dátach získaných zo vzoriek morského sedimentu v rôznych častiach sveta. „Zdá sa teda, že ide o evolučnú líniu, ktorá je síce rozšírená po celom svete, ale všade je veľmi vzácna,“ zdôraznila PriF UK.