TASR
dnes 20. novembra 2025 o 20:02
Čas čítania 0:56

Slovenskí a českí vedci prekvapili svet. Podarilo sa im objaviť úplne nový organizmus

Slovenskí a českí vedci prekvapili svet. Podarilo sa im objaviť úplne nový organizmus
Zdroj: Unsplash / National Cancer Institute

Vzácny organizmus si zachoval znaky, o ktorých sa predpokladalo, že dávno zanikli.

Výskumný tím českých a slovenských vedcov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (PriF UK) objavil vzácny jednobunkový organizmus s unikátnou bunkovou stavbou, ktorý nazval Solarion arienae. Podľa univerzity ide o mimoriadny úspech. Štúdiu týkajúcu sa objavu v stredu publikoval prestížny vedecký časopis Nature. Informoval o tom Michal Andrle z PriF UK.

Výskumný tím viedol profesor Ivan Čepička a jeho doktorand, mladý slovenský vedec Marek Valt. Vedci v štúdii ukazujú, že objavený druh spolu s niekoľkými ďalšími málo známymi líniami prvokov tvoria novú eukaryotickú ríšu nazvanú Disparia. Podotkli, že nimi objavený Solarion si zachoval znaky, o ktorých sa predpokladalo, že dávno zanikli.

Šťastná náhoda

K objavu došlo podľa PriF UK v podstate náhodou. Prvok je totiž nenápadný, veľký len niekoľko mikrometrov a sotva sa pohybuje. Vedci ho našli v laboratórnej kultúre morských nálevníkov až po tom, čo v nej väčšie nálevníky uhynuli. „Až táto šťastná náhoda Solarion zviditeľnila a ukázalo sa, že jeho nečakaný objav je vedecky prelomový,“ podotkla univerzita.

Vedci so spolupracovníkmi zo Spojených štátov následne pomocou sekvenovania genómu a rozsiahlych analýz zistili, že Solarion nepatrí do žiadnej objavenej hlavnej línie eukaryotov. Takmer vôbec sa nevyskytuje v globálnych databázach environmentálnej DNA, našli ho len niekoľkokrát v sekvenčných dátach získaných zo vzoriek morského sedimentu v rôznych častiach sveta. „Zdá sa teda, že ide o evolučnú líniu, ktorá je síce rozšírená po celom svete, ale všade je veľmi vzácna,“ zdôraznila PriF UK.

Solarion arienae
Solarion arienae Zdroj: PriF UK
