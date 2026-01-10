Grónske politické strany jednotne odmietli snahu Donalda Trumpa o odkúpenie ich územia.
Grónske politické strany ostro reagujú na najnovšie vyjadrenia Donalda Trumpa o obsadení ich územia. „Nechceme byť Američanmi, nechceme byť Dánmi, chceme byť Grónčanmi,“ vyhlásili v piatok večer lídri piatich parlamentných strán. Politici trvajú na tom, že „o budúcnosti Grónska musia rozhodnúť Grónčania“.
Reakcia prišla po tom, čo americký prezident v piatok opäť navrhol použitie sily na zabratie tohto dánskeho autonómneho územia. Trump upriamuje pozornosť najmä na veľké nerastné bohatstvo ostrova. Podľa jeho slov Washington „sa chystá niečo urobiť v Grónsku, či sa im to páči alebo nie“.
Biely dom považuje kontrolu strategického ostrova za kľúčovú pre národnú bezpečnosť USA. Prezident argumentuje najmä rastúcou vojenskou aktivitou Ruska a Číny v Arktíde.
„Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína okupovali Grónsko. To urobia, ak to neurobíme my. Takže s Grónskom budeme niečo robiť, buď ľahkou cestou, ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou," povedal v piatok americký prezident. Hoci Rusko aj Čína v posledných rokoch zvýšili svoju prítomnosť v regióne, ani jedna z mocností si nárok na územie ostrova doteraz neuplatnila.