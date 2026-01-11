Kategórie
Natália Mišániová
dnes 11. januára 2026 o 14:07
Čas čítania 0:17

Robert Fico nevylučuje spoluprácu s Republikou: Progresívne Slovensko považuje za väčšiu hrozbu

Robert Fico nevylučuje spoluprácu s Republikou: Progresívne Slovensko považuje za väčšiu hrozbu
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Vyjadril sa aj k odsúdenému europoslancovi Milanovi Mazurekovi.

Robert Fico naznačil, že by po voľbách vedel spolupracovať aj s hnutím Republika. Progresívne Slovensko, ktoré považuje za oveľa väčšiu hrozbu. V tejto súvislosti spomenul aj Benešove dekréty, povedal to dnes v relácii na ta3

Premiér dodal, že po voľbách nevylučuje spoluprácu so žiadnou politickou stranou. Reagoval aj na fakt, že europoslanca Republiky Milan Mazureka odsúdili za rasistické výroky. Fico to zľahčil tým, že „každá rodina má svoju čiernu ovečku“.

Robert Fico
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Súvisiace témy:
Robert Fico Správy z domova
