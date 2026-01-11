Vyjadril sa aj k odsúdenému europoslancovi Milanovi Mazurekovi.
Robert Fico naznačil, že by po voľbách vedel spolupracovať aj s hnutím Republika. Progresívne Slovensko, ktoré považuje za oveľa väčšiu hrozbu. V tejto súvislosti spomenul aj Benešove dekréty, povedal to dnes v relácii na ta3.
Premiér dodal, že po voľbách nevylučuje spoluprácu so žiadnou politickou stranou. Reagoval aj na fakt, že europoslanca Republiky Milan Mazureka odsúdili za rasistické výroky. Fico to zľahčil tým, že „každá rodina má svoju čiernu ovečku“.
