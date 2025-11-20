Lekári si nesmú pýtať peniaze za bežnú registráciu pacienta či vystavenie receptu.
Na Slovensku by mala byť zdravotná starostlivosť financovaná z verejného zdravotného poistenia a tým pádom pre pacientov „zadarmo“. V praxi sa však stále častejšie stretávame s rôznymi poplatkami, ktoré si lekári účtujú navyše. Otázkou zostáva, kedy je takýto poplatok legálny a v ktorom prípade už ide o porušenie zákona.
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR nesmie byť zdravotná starostlivosť hradená z verejného poistenia podmienená ďalšou úhradou. To znamená, že lekár si nesmie pýtať peniaze napríklad za vystavenie receptu, odporúčanie na špecialistu alebo objednanie pacienta na vyšetrenie.
Najčastejšou chybou je účtovanie registračného poplatku
Lekár nemôže pýtať peniaze za samotnú registráciu pacienta v bežnom rámci jeho evidencie. Výnimkou je len situácia, keď chce pacient zostať registrovaný u lekára mimo svojho trvalého bydliska alebo v súkromnej ambulancii mimo zmluvného vzťahu s poisťovňou – vtedy je poplatok oprávnený.