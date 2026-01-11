Najhoršie podmienky čakajú Pobaltie, Bielorusko, sever Ukrajiny a západ Ruska.
Nad východnou Európou sa vytvára výnimočná zimná situácia. Do oblasti sa dostáva obrovská masa arktického vzduchu, ktorá prinesie mimoriadne silné mrazy. V niektorých krajinách môžu nočné teploty klesnúť až k –30 °C a ani cez deň sa neoteplí nad –15 °C, informuje portál iMeteo.sk.
V noci môžu teploty klesnúť pod –20 °C
Tento ľadový vzduch sa bude krútiť okolo rozsiahlej tlakovej níže nad východnou Európou a postupne zasiahne aj časť strednej Európy vrátane Slovenska. U nás prinesie najmä veľmi chladné noci, pri ktorých môžu teploty klesnúť pod –20 °C, a pokračovanie celodenných mrazov.
Mrazy budú extremne aj počas dňa
Najhoršie podmienky však čakajú Pobaltie, Bielorusko, sever Ukrajiny a západ Ruska. V týchto oblastiach môže ísť o najchladnejšie dni za posledné roky. Mrazy tam budú extrémne nielen v noci, ale aj počas dňa.
Modely zatiaľ ukazujú, že chladné počasie by malo u nás pretrvať minimálne do polovice budúceho týždňa. Potom sa síce črtá oteplenie, no stále existuje riziko, že sa ďalší veľmi studený vzduch môže posunúť aj nad naše územie.