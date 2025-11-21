Riziko lavín bude zrejme platiť v priebehu celého dňa.
Na Slovensku bude nepriaznivé počasie v priebehu piatka sprevádzané snežením, poľadovicou či víchricami. Miestami na horách môžu padnúť aj samovoľné lavíny. Tvoria sa z nového snehu na strmých svahoch, informuje Horská záchranná služba.
Najnebezpečnejšie sú miesta s hladkým povrchom a miesta, na ktorých sa pod novým snehom nachádza ešte starší zmrznutý sneh.
Najmenej v súčasnosti nasnežilo na pohoriach západného Slovenska a najviac na východných a centrálnych pohoriach. V horách zo včera na dnes napadlo 5 až 25 centimetrov snehu.
21. novembra 2025 o 8:19 Čas čítania 0:35 Na Slovensku dnes poriadne sneží. Vo viacerých oblastiach platia výstrahy 2. stupňa
21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ