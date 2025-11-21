Miestami sa môžu objaviť aj snehové záveje.
Na Slovensku dnes bude zväčša zamračené počasie sprevádzané snežením a dažďom zmiešaným so snehom. Pre okresy Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja platia výstrahy druhého stupňa pred snehovými jazykmi a snežením. Miestami sa môže objaviť silnejší vietor či poľadovica, informuje SHMÚ.
„Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia.
Na východe môžeme počítať s dažďom. Najvyššia denná teplota sa v priemere na Slovensku vyšplhá na -2 až 3 °C a na juhu a na Zemplíne sa lokálne teplota môže dostať na 4 °C. Vietor bude fúkať rýchlosťou do 50 km/h, v nárazoch do 80 km/h. Vo vyšších oblastiach nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť víchrica.