Pri incidente zasahovali hasiči a záchranné zložky.
V Dubaji sa počas leteckej show zrútila indická stíhačka, jej pilot bol na mieste po smrti, informuje BBC. „IAF (indické letectvo) hlboko ľutuje túto stratu života a pevne stojí pri pozostalej rodine vo chvíli zármutku. Na zistenie príčiny nehody bude zriadená vyšetrovacia komisia ,“ uviedlo v reakcii IAF.
Videozáznam následkov nehody ukazuje a samotný pád stíhačky a plamene s čiernym dymom stúpajúcim do vzduchu.
Stíhačka Tejas spoločnosti Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) havarovala približne o 14:10 miestneho času (10:10 GMT). Dubajská mediálna kancelária a Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov informovali, že na mieste ihneď zasahovali hasiči a záchranné zložky.
Webová stránka Dubai Airshow 2025 uvádza, že podujatie prilákalo viac ako 148 000 účastníkov a vystavovateľov z 1 500 spoločností. Fatálna nehoda sa stala v posledný deň leteckej show, ktorá sa začala v pondelok a konala sa na medzinárodnom letisku Al Maktoum.