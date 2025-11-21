Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 21. novembra 2025 o 14:24
Čas čítania 0:34

VIDEO: Počas leteckej show v Dubaji havarovala stíhačka. Pilot bol na mieste mŕtvy

VIDEO: Počas leteckej show v Dubaji havarovala stíhačka. Pilot bol na mieste mŕtvy
Zdroj: www.instagram.com/pilotamireh/

Pri incidente zasahovali hasiči a záchranné zložky.

V Dubaji sa počas leteckej show zrútila indická stíhačka, jej pilot bol na mieste po smrti, informuje BBC. „IAF (indické letectvo) hlboko ľutuje túto stratu života a pevne stojí pri pozostalej rodine vo chvíli zármutku. Na zistenie príčiny nehody bude zriadená vyšetrovacia komisia ,“ uviedlo v reakcii IAF.

Videozáznam následkov nehody ukazuje a samotný pád stíhačky a plamene s čiernym dymom stúpajúcim do vzduchu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

Stíhačka Tejas spoločnosti Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) havarovala približne o 14:10 miestneho času (10:10 GMT). Dubajská mediálna kancelária a Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov informovali, že na mieste ihneď zasahovali hasiči a záchranné zložky.

Webová stránka Dubai Airshow 2025 uvádza, že podujatie prilákalo viac ako 148 000 účastníkov a vystavovateľov z 1 500 spoločností. Fatálna nehoda sa stala v posledný deň leteckej show, ktorá sa začala v pondelok a konala sa na medzinárodnom letisku Al Maktoum.

Ilustračná fotografia stíhačky NATO:
Ilustračná fotografia stíhačky NATO: Zdroj: TASR/Harald Tittel/dpa via AP
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Stíhačka
