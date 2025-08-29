Armáda potvrdila, že nikto ďalší neutrpel zranenia.
V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil, potvrdil to hovorca vlády Adam Szlapka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene. Poľská armáda vo vyhlásení uviedla, že v blízkosti pristávacej dráhy nikto neutrpel zranenia. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
Na miesto nešťastia smeruje poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a jeho rodine a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť. Plánovaná víkendová letecká šou bola zrušená, napísala agentúra Reuters.
Oh mein Gott. Demonstrationsflugzeug der polnischen Luftwaffe in Radom !!!— Bobesch 🎚️⚖️🇩🇪🧔♂️ (@Bobesch1280173) August 29, 2025
pic.twitter.com/HXaezxUjyx