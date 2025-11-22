AKTUÁLNE: Košice vyhlásili 1. kalamitný stupeň. Pre extrémny vietor nestíhajú s údržbou ciest

Cestárom v noci v Košiciach spôsoboval problémy najmä silný nárazový vietor.
Mesto Košice vyhlásilo v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v noci z piatka (21. 11.) na sobotu prvý kalamitný stupeň. Aktuálne sú všetky hlavné cestné ťahy prejazdné. Informoval o tom magistrát mesta na sociálnej sieti.
Košická zoologická záhrada oznámila, že z technických dôvodov je v sobotu zatvorená. „Odstraňujeme následky po včerajšej kalamitnej situácii,“ informovala mestská zoo.
Cestárom v noci v Košiciach spôsoboval problémy najmä silný nárazový vietor. „Prioritou bolo udržať najmä prejazdnosť hlavných cestných ťahov a ciest, po ktorých premáva mestská hromadná doprava,“ skonštatoval magistrát.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou Kosit nasadilo na údržbu ciest všetky dostupné mechanizmy a v práci boli aj externí dodávatelia. „Celkovo sa o prejazdnosť ciest staralo 47 kusov techniky, z toho 15 veľkých sypačov a odhŕňačov,“ oznámilo mesto.
V ranných hodinách sa stroje presunuli na údržbu menších ciest a vnútrosídliskových komunikácií. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia ostáva technika a personál v plnej pohotovosti.
„Zároveň všetkým, ktorí majú adoptovaný úsek chodníka, sme dnes odoslali upozornenie s výzvou na jeho odpratanie,“ doplnil magistrát.