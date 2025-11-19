Kategórie
dnes 19. novembra 2025 o 17:30
Čas čítania 2:13

Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Výbor parlamentu zverejnil majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2024.

Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2024, pričom ich počet oproti minulým rokom výrazne narástol. Povinnosť podať priznanie sa okrem politikov vzťahuje aj na sudcov, prokurátorov, vedenie ozbrojených síl, šéfov kľúčových štátnych inštitúcií či predstaviteľov organizácií so stopercentnou účasťou štátu.

Pozri si prehľad toho, aký majetok priznali ľudia na najvyšších miestach štátu.

Peter Pellegrini

Prezident Peter Pellegrini zarobil v roku 2024 spolu 140 165 eur. V majetkovom priznaní uvádza viaceré nehnuteľnosti, pri ktorých je stopercentným vlastníkom. Ide o rekreačnú chatu v katastri Králiky, dva byty a garážové státia v Banskej Bystrici a Bratislave, trvalé trávne porasty v obci Lukavica a ďalšie pozemky v katastri Radvaň. Medzi jeho majetkom sa nachádza aj luxusný trojizbový byt s rozlohou 88 štvorcových metrov v bratislavskom komplexe Zuckermandel na nábreží Dunaja.

Práve jeho byt sa stal terčom pobúrenia mnohých Slovákov po tom, čo v predvolebnej debate povedal, že býva iba v malom byte. „Keď prídu rodičia, tak je príjemnejšie ísť do takéhoto priestoru ako sa tlačiť v mojom 98, teda 88 m² byte,“ povedal Pellegrini. Na to jeho protikandidát Ivan Korčok zareagoval, či myslí ten maličký byt v Zuckermandli na brehu Dunaja. „To je maličký 3-izbový byt,“ odpovedal mu Pellegrini.

Pellegrini v priznaní zároveň uvádza, že zadarmo využíva vilu so záhradou patriacu jeho straníckemu kolegovi Petrovi Náhlikovi. Prezident tak naďalej býva bezplatne v rodinnom dome, ktorý vlastní stále aktívny politik.

Maroš Žilinka

Generálny prokurátor Maroš Žilinka z výkonu verejnej funkcie uviedol príjem 86 705 eur, ďalšie príjmy neuvádza. 

V majetku má vedený rodinný dom v Piešťanoch vo vlastníctve v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, spolu s viacerými pozemkami v Piešťanoch a Moravanoch nad Váhom, pri ktorých figuruje ako plný alebo čiastočný vlastník. Z hnuteľných vecí priznáva osobné auto značky Seat z roku 2021. Medzi majetkovými právami uvádza úspory na účte, starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri a cenné papiere.

Pavol Gašpar

Riaditeľ SIS Pavol Gašpar získal v roku 2024 z výkonu svojej funkcie 108 713 eur. Iné príjmy ani podnikateľskú činnosť neuvádza. V majetku má zapísaný rodinný dom so záhradným domčekom v nitrianskej časti Zobor, byt s garážou v Nitre a chalupu v Banskej Hodruši. Žiadne ďalšie funkcie, dary či požitky neuvádza.

Gašpar ani v roku 2024 v majetkovom priznaní neuviedol auto Dodge Challenger SRT Hellcat, s ktorým mal dopravnú nehodu. Hoci sa k autu verejne prihlásil vo svojom statuse na sociálnej sieti, v priznaní nefiguruje ani ako vlastníctvo, ani ako hnuteľná vec, ktorú užíva od inej osoby či firmy. Ak by bolo jeho osobným majetkom, mal povinnosť ho priznať, keďže jeho hodnota presahuje zákonný limit. Do priznania sa uvádza aj užívanie cudzieho auta, ak cena užívania prekročí 35-násobok minimálnej mzdy, čo podľa denníka SME Dodge spĺňa.

Gašpar tvrdí, že auto je registrované na firmu, v ktorej bol kedysi konateľom a spoločníkom, a podiel vo firme uviedol v majetkovom priznaní. 

Peter Kažimír

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír vo svojom majetkovom priznaní za rok 2024 uvádza príjem 89 100 eur z výkonu verejnej funkcie a ďalších 289 635 eur z iných zdrojov. Nepôsobí v žiadnych ďalších funkciách, nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Kažimír vlastní viacero nehnuteľností v Bratislave a v obci Hrádok, všetky vo výlučnom vlastníctve. V priznaní uvádza aj zbierku litografií a historických máp, akcie, dve úverové zmluvy a poskytnutú pôžičku. 

zilinka
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Maroš Žilinka Peter Pellegrini Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia