Barbora Fábryová
dnes 17. novembra 2025 o 14:24
Čas čítania 0:30

Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h

Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Na Slovensku treba počítať so silnejším vetrom.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa na vietor na horách pre severné a stredné Slovensko. Výstraha sa týka najmä okresov Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad, informuje SHMÚ na svojom webe.

Výstrahy platia do pondelka 17. novembra do 23.00 h. V horách sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 30 – 37 m/s (110 – 135 km/h) a/alebo priemernú rýchlosť 20 – 24 m/s (70 – 85 km/h), čo zodpovedá až víchrici.

Výstraha pred vetrom platí aj na juhovýchodnom a takmer celom západnom Slovensku. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 85 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ napísalo SHMÚ.

SHMÚ SHMÚ Ilustračná fotografia. Ilustračná fotografia.
