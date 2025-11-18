ÚVZ upozorňuje na nevyhovujúci výrobok.
Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny. Ide o sklenený pohár s kvetinovým vzorom. Obsahuje zvýšený obsah kadmia a olova. Informovali o tom z odboru komunikácie úradu.
„Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF,“ priblížili.
Z ÚVZ však upozornili na to, že výrobok sa ešte môže nachádzať na trhu v SR. „Spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ dodali.
