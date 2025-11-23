Polícia varuje pred rizikom.
V nedeľu (23. novembra) opitý 38-ročný vodič ohrozil ľudí pri autobusovej zastávke v Malom Krtíši. Pri nehode sa zranil 18-ročný mladík, liečenie zranení potrvá až 42 dní, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.
Polícia z Banskobystrického kraja upozorňuje, že každý vodič musí myslieť na bezpečnosť svojich spolucestujúcich aj okolia. „Nikdy nesadajte za volant pod vplyvom alkoholu. Riziko pre životy nevinných je obrovské,“ uviedli policajti.
Blížia sa predvianočné večierky a stretnutia, ktoré často súvisia s konzumáciou alkoholu. Polícia radí, že ak pijete, využite odvoz alebo verejnú dopravu. Vaše rozhodnutie môže zachrániť životy a predísť tragédiám.
