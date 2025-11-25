Inak porušia právo párov na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
Štáty Európskej únie budú povinné uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. V utorok o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu.
Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí sa zobrali v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť zamietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia.
Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. „Členské štáty sú povinné na účely výkonu práv vyplývajúcich z práva Únie uznať manželský status legálne získaný v inom členskom štáte. Súdny dvor však zdôrazňuje, že táto povinnosť neznamená zavedenie manželstva osôb rovnakého pohlavia do vnútroštátneho práva,“ píše SDEÚ.
Súd doplnil, že členské štáty tiež disponujú voľnou úvahou pri voľbe spôsobu uznania takéhoto manželstva.
„Pokiaľ sa však členský štát rozhodne stanoviť jediný spôsob uznávania manželstiev uzavretých v inom členskom štáte, a to prepis sobášneho listu do matriky, je povinný uplatniť tento spôsob aj na manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia,“ skonštatoval SDEÚ.
Ak manželia v hostiteľskom členskom štáte začnú viesť rodinný život, musia mať podľa únijného súdu istotu, že v ňom budú môcť pokračovať aj po návrate do ich krajiny. Odmietnutie uznať manželstvo im podľa rozsudku môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej a súkromnej oblasti.