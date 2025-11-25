Polícia aktuálne vykonáva domové prehliadky.
Polícia v okrese Prievidza zadržala päť osôb. Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) od utorňajších skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti,zaistili veľké množstvo liečiv a látky s anabolickým a hormonálnym účinkom. Informoval o tom hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
„Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi,“ uviedol Hájek. Ďalšie informácie polícia podľa neho poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.
Akcia jmá byť výsledkom vyšetrovania závažnej trestnej činnosti súvisiacej s nedovolenou výrobou, držaním a obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami v súbehu so zločinom neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
„V rámci akcie sme vykonali šesť domových prehliadok, šesť prehliadok iných priestorov a pozemkov, pričom sme zadržali päť osôb,“ doplnila. Aktuálne polícia zabezpečuje rozsiahle procesné úkony a výsluchy zadržaných osôb, ktoré sú podozrivé z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti.
„Počas prehliadok sme zaistili veľké množstvo liečiv podliehajúcich osobitnému povoleniu, ako aj látky s anabolickým a hormonálnym účinkom. Zaisťované materiály budú podrobené znaleckému skúmaniu s cieľom potvrdiť obsah účinných látok,“ ozrejmila Vilhanová.
Doterajšie zistenia nasvedčujú tomu, že organizovaná skupina si zakázané látky a liečivá podliehajúce osobitnému povoleniu zaobstarávala z lekární a z rôznych zdrojov na čiernom trhu. Následne ich distribuovala užívateľom najmä v okrese Prievidza a okolí, pričom takto profitovala z výnosov z trestnej činnosti.