TASR
dnes 25. novembra 2025 o 10:31
Čas čítania 0:48

Rumunský a moldavský vzdušný priestor narušili drony: Museli evakuovať celú dedinu, zasahovali stíhačky

Rumunský a moldavský vzdušný priestor narušili drony: Museli evakuovať celú dedinu, zasahovali stíhačky
Zdroj: Refresher

Podobný incident sa stal už pred pár dňami.

Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že vyslalo do vzduchu dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a neskôr dve rumunské F-16 po tom, čo dva drony narušili jeho vzdušný priestor v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou. Narušenie vzdušného priestoru hlásilo aj susedné Moldavsko.

Rumunský rezort obrany uviedol, že v utorok ráno okolo 06:28 nasadil dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon z leteckej základne Mihail Kogalniceanu po tom, čo detekovali dva drony smerujúce do rumunského vzdušného priestoru. „Cieľ prekročil národný vzdušný priestor zo smeru od mesta Vylkove (Ukrajina) do oblasti Chilia Veche v župe Tulcea,“ uviedlo ministerstvo.

Podobný incident sa už stal

Armáda neskôr nasadila aj dve vlastné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon.
Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon sú v Rumunsku nasadené v rámci misie na ochranu vzdušného priestoru. Podobný incident sa stal už aj v stredu 19. novembra. Bukurešť vtedy vyslala rovnako štyri lietadlá po tom, čo dron prilietajúci z Ukrajiny narušil rumunský vzdušný priestor.

14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu


Narušenie vzdušného priestoru v utorok ráno hlásilo i susedné Moldavsko. Polícia oznámila, že musela evakuovať celú dedinu Cuhurestii de Jos v okrese Floresti po tom, čo trosky z dronu dopadli na obytný dom. „Na miesto smeruje policajná technická jednotka pre výbušniny. Ľudia boli evakuovaní a oblasť bola uzatvorená,“ uviedla polícia.

Súvisiace témy:
drony Moldavsko Rumunsko Rusko
