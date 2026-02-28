Svetové mocnosti sa snažia zabrániť totálnej vojne na Blízkom východe.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron reaguje na najnovšie dianie na Blízkom východe výzvou na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Kým Francúzsko varuje pred dôsledkami vojny, Nórsko otvorene kritizuje Izrael za porušenie medzinárodného práva.
Francúzsky prezident zdôraznil vážnosť situácie:
„Vypuknutie vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má vážne dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ varoval Macron s tým, že prebiehajúca eskalácia je nebezpečná pre všetkých a musí sa skončiť.
Podľa Macrona musí iránsky režim pochopiť, že už nemá inú možnosť, než rokovať o svojom jadrovom a balistickom programe. Zároveň sa zastal iránskych občanov:
„Iránci musia mať tiež možnosť slobodne budovať svoju budúcnosť. Masakry spáchané islamským režimom ho diskvalifikujú a vyžadujú, aby občanom opäť vrátil hlas. Čím skôr, tým lepšie,“ zdôraznil.
O pláne zvolať Bezpečnostnú radu OSN už rokoval iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Rusko v telefonickom rozhovore prisľúbilo Iránu podporu.
Sledujú bezpečnosť svojich vojakov:
Francúzsko aj Taliansko pozorne sledujú bezpečnosť svojich vojakov v regióne. Francúzske jednotky pôsobia na základniach v Katare, SAE a Jordánsku, ktoré sa stali terčom iránskej odvety. Talianska premiérka Giorgia Meloniová potvrdila, že hoci iránsky útok vážne poškodil pristávaciu dráhu v Kuvajte, žiadni talianski vojaci neutrpeli zranenia. Meloniová dodala, že Rím podporuje každú iniciatívu na zníženie napätia.
Ostrú kritiku na adresu Izraela vznieslo Nórsko. Minister zahraničných vecí Espen Barth Eide v e-maili pre agentúru AFP spochybnil zákonnosť izraelského preventívneho úderu:
„Preventívny útok by si vyžadoval existenciu bezprostrednej hrozby,“ upozornil minister.
Nórsko podľa neho vyzýva všetky strany, aby sa správali zdržanlivo a nezanevreli na hľadanie diplomatického riešenia konfliktu.