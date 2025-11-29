Lekár nevylúčil cudzie zavinenie.
V Nitre v piatok (28. 11.) našli na schodoch pri vchode do jednej z bytoviek telo 59-ročného muža. TV Markíza informuje, že na hlave mal údajne tržnú ranu. Obhliadajúci lekár nariadil pitvu a nevylúčil cudzie zavinenie.
Článok budeme aktualizovať.
