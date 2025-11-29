Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. novembra 2025 o 8:10
Čas čítania 0:25

Cez víkend očakávaj dopravné obmedzenie na diaľnici D1. Tento frekventovaný úsek trate budeš musieť obísť

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Cez víkend očakávaj dopravné obmedzenie na diaľnici D1. Tento frekventovaný úsek trate budeš musieť obísť
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Ide o rozšírenie, modernizáciu a prepojenie diaľnice D1 s D4.

Polícia vodičom pripomína víkendovú uzáveru diaľnice D1 smerom do Bratislavy, a to v úseku od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté Piesky. Dopravné obmedzenia potrvajú od soboty od 10.00 h do nedele (30. 11.) do poobedňajších hodín. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Obchádzková trasa povedie po štátnej ceste II/127 a I/61 (Stará Senecká cesta).
O uzávere úseku diaľnice informovala cez týždeň Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Ide o rozšírenie, modernizáciu a prepojenie diaľnice D1 s D4.

Diaľnica bude podľa NDS uzatvorená v danom úseku len smerom do Bratislavy, v opačnom smere ostáva dopravný režim nezmenený. Obmedzenie je nevyhnutné na presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu.

28. novembra 2025 o 19:41 Čas čítania 0:48 Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
29. novembra 2025 o 7:25 Čas čítania 1:03 Žena ožila v rakve tesne pred tým než ju spopolnili. Zachránila sa klopaním na veko truhly Žena ožila v rakve tesne pred tým než ju spopolnili. Zachránila sa klopaním na veko truhly
28. novembra 2025 o 19:02 Čas čítania 0:48 Na Slovensku padali rekordy. Na týchto miestach namerali najnižšiu teplotu Na Slovensku padali rekordy. Na týchto miestach namerali najnižšiu teplotu
diaľnica
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Diaľnice Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:41
Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
24. 11. 2025 11:40
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 hodinami
NATO a Nemecko majú plán pre prípad vojny s Ruskom. Stred Európy bude kľúčový
NATO a Nemecko majú plán pre prípad vojny s Ruskom. Stred Európy bude kľúčový
pred hodinou
Žena ožila v rakve tesne pred tým než ju spopolnili. Zachránila sa klopaním na veko truhly
Žena ožila v rakve tesne pred tým než ju spopolnili. Zachránila sa klopaním na veko truhly
pred 2 dňami
Jedna skupina poberateľov sa 13. dôchodku dočká až v roku 2026. Dôvod je jednoduchý
Jedna skupina poberateľov sa 13. dôchodku dočká až v roku 2026. Dôvod je jednoduchý
včera o 06:31
Plány rodičov sa výrazne zmenia. Slovensko chystá povinnú škôlku od troch rokov
Plány rodičov sa výrazne zmenia. Slovensko chystá povinnú škôlku od troch rokov
včera o 19:41
Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
včera o 06:31
Plány rodičov sa výrazne zmenia. Slovensko chystá povinnú škôlku od troch rokov
Plány rodičov sa výrazne zmenia. Slovensko chystá povinnú škôlku od troch rokov
24. 11. 2025 11:40
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Jedna skupina poberateľov sa 13. dôchodku dočká až v roku 2026. Dôvod je jednoduchý
Jedna skupina poberateľov sa 13. dôchodku dočká až v roku 2026. Dôvod je jednoduchý
včera o 07:44
Rodina kúpila na TEMU falošné bankovky, chcela nimi platiť v Komárne. Hrozí im 2 až 8 rokov väzenia
Rodina kúpila na TEMU falošné bankovky, chcela nimi platiť v Komárne. Hrozí im 2 až 8 rokov väzenia
včera o 13:44
Prvé komplikácie pri lete z Košíc do Bratislavy: Lietadlo sa zrazilo s vtákom a meškalo 3,5 hodiny
Prvé komplikácie pri lete z Košíc do Bratislavy: Lietadlo sa zrazilo s vtákom a meškalo 3,5 hodiny
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
22. 11. 2025 16:41
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
24. 11. 2025 18:24
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
23. 11. 2025 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
22. 11. 2025 14:42
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
22. 11. 2025 13:59
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
Lifestyle news
Hit tohto roka prichádza na Voyo. Film o Karolovi Duchoňovi si pozrieš už tento víkend včera o 16:37
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov včera o 15:53
Kúp si kúsok lesa. Originálnou alternatívou k Black Friday podporíš slovenskú prírodu včera o 15:02
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi včera o 13:51
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku včera o 13:04
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € včera o 13:00
Kultový KOMPOT po 21 rokoch končí. Značka, ktorá formovala humor aj dizajn, sa lúči včera o 12:18
Módny priemysel stagnuje v zastúpení rôznych typov tiel. Plus-size a mid-size modelky ostávajú na mólach takmer neviditeľné včera o 11:23
Vin Diesel a The Rock zakopali vojnovú sekeru. Hviezdy „Rýchlo a zbesilo“ po rokoch napätia zdieľali spoločný príspevok včera o 10:24
Kávou proti starnutiu: Vedci odhalili, aké množstvo môže zabezpečiť dlhšiu biologickú mladosť včera o 09:31
Slovensko Všetko
VIDEO: Policajti zastavili bratov v Petržalke. Netušili koho chytia
včera o 17:06
VIDEO: Policajti zastavili bratov v Petržalke. Netušili koho chytia
Ukázalo sa, že sú to zlodeji.
Na súde sa stretli vrah so synom zavraždeného psíčkara. Hrozí mu 20 rokov za mrežami
pred 2 hodinami
Na súde sa stretli vrah so synom zavraždeného psíčkara. Hrozí mu 20 rokov za mrežami
Podvodníci získali prístup k viacerým bankovým účtom. Jedným telefonátom môžete prísť o všetko
včera o 18:24
Podvodníci získali prístup k viacerým bankovým účtom. Jedným telefonátom môžete prísť o všetko
Na Slovensku padali rekordy. Na týchto miestach namerali najnižšiu teplotu
včera o 19:02
Na Slovensku padali rekordy. Na týchto miestach namerali najnižšiu teplotu
Za kataster si po novom zaplatíme: Koniec je aj anonymnému prezeraniu listov vlastníctva
včera o 15:42
Za kataster si po novom zaplatíme: Koniec je aj anonymnému prezeraniu listov vlastníctva
Štát ti odpustí pokuty aj úroky, stačí splniť jednu podmienku. Týka sa to týchto daní
včera o 15:13
Štát ti odpustí pokuty aj úroky, stačí splniť jednu podmienku. Týka sa to týchto daní
Zahraničie Všetko
Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
včera o 19:41
Riaditeľovi Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
pred 2 hodinami
NATO a Nemecko majú plán pre prípad vojny s Ruskom. Stred Európy bude kľúčový
pred hodinou
Žena ožila v rakve tesne pred tým než ju spopolnili. Zachránila sa klopaním na veko truhly
Ekonomika Všetko
Bývanie je znovu drahšie. Tempo rastu cien je najvyššie za posledné tri roky
včera o 16:25
Bývanie je znovu drahšie. Tempo rastu cien je najvyššie za posledné tri roky
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
24. 11. 2025 5:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
pred 3 dňami
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Právne poradenstvo na Slovensku poskytuje inPoradňa.
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
21. 11. 2025 13:39
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
21. 11. 2025 6:30
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia