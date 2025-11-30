Muž je v nemocnici so závažnými zraneniami.
V sobotu ráno (29. 11.) polícia našla v byte v Nemecku mŕtvu ženu a jej dieťa. Podozrivým z vraždy je 43-ročný Slovák, partner ženy a otec dieťaťa. Polícia následne muža zadržala a previezla do nemocnice s vážnymi zraneniami. „Vyšetrovanie vedie prokuratúra spolu s oddelením vrážd Düsseldorfskej kriminálnej polície,“ uviedla polícia v tlačovej správe.
Doteraz neexistujú žiadne správy o predchádzajúcich prípadoch domáceho násilia v rodine. Portál Rheinische Post informoval, že polícia na mieste činu dôkladne dokumentovala situáciu.
Hovorkyňa polície odmietla odpovedať na otázky novinárov. Prípad sa stále vyšetruje v úvodnej fáze a prokuratúra plánuje zverejniť ďalšie informácie najskôr v pondelok (1. decembra).