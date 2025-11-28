Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 28. novembra 2025 o 11:42
Čas čítania 1:19

Na Slovensku sa mení zdaňovanie práce. Podiel dodatočných daní a odvodov sa zvýši najmä pre túto skupinu ľudí

Na Slovensku sa mení zdaňovanie práce. Podiel dodatočných daní a odvodov sa zvýši najmä pre túto skupinu ľudí
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Od budúceho roka sa výrazne mení zdaňovanie práce na Slovensku. Hraničná efektívna sadzba, teda podiel dodatočných daní a odvodov z každého ďalšieho prácou vytvoreného eura, sa zvýši pre všetkých a výrazne viac pre ľudí s vyššími príjmami. Takýto zamestnanec z 1 eura vyšších nákladov práce získa po novom len približne 41 centov. Poukázala na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Od januára 2026 sa bude rýchlejšie krátiť nezdaniteľná časť základu dane, znižuje sa hranica pre druhú sadzbu dane z príjmu a pribúdajú dve nové sadzby 30 % a 35 % pre hrubé mesačné príjmy nad 5875 eur a 7302 eur.

Pre motiváciu pracovať je podľa RRZ kľúčová práve hraničná sadzba dane. Na Slovensku je už v súčasnosti tesne pod 50 % pri príjmoch od približne 580 eur a pri príjmoch nad 2540 eur dosahuje okolo 52 %. Od budúceho roku budú od hrubej mzdy 5875 eur dodatočné náklady práce zaťažené asi 56 % a pri príjmoch nad 7302 takmer 59 %. „Takto vysoké sadzby môžu znižovať motiváciu vytvárať a obsadzovať vysokokvalifikované pracovné miesta či zvyšovať mzdy,“ upozornila rada.

Pripomenula, že Slovensko v súčasnom globalizovanom svete súťaží najmä o dva faktory - investície a globálne talenty. Rastúca medzinárodná mobilita pracovnej sily, najmä vysoko kvalifikovaných pracovníkov, zvyšuje podľa RRZ nevýhody vysokého hraničného zdanenia a predstavuje nové výzvy pre daňové systémy po celom svete. Mnohé krajiny, najmä tie s vyšším zaťažením práce, preto poskytujú cielené, aj keď zvyčajne časovo ohraničené daňové úľavy pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Pri Slovensku je problém odlivu talentu ešte väčší, nakoľko krajina výrazne stráca talenty už cez vysokoškolské štúdium v zahraničí. Z pohľadu budúceho rastu je efektívnejšie zdaňovať majetok ako pracovné príjmy. Nové vyššie sadzby nezasiahnu najbohatšie domácnosti s pasívnymi príjmami z kapitálu či majetku, ale skôr vysokokvalifikovaných zamestnancov,“ zhodnotila RRZ.

Pri tak vysokej hraničnej sadzbe podľa rady prirodzene rastie aj riziko znižovania budúcich verejných príjmov cez odliv kvalifikovaných zamestnancov do právnych foriem s nižším zdanením. Môže ísť o formálne podnikanie ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), malá spoločnosť s ručením obmedzením, či vyplácanie dividend.

home office, práca, počítač, kancelária
Zdroj: Unsplash/Proxyclick Visitor Management System
Súvisiace témy:
Dane Správy z domova
