Lukáš Turčan
dnes 28. novembra 2025 o 7:44
Čas čítania 0:31

Rodina kúpila na TEMU falošné bankovky, chcela nimi platiť v Komárne. Hrozí im 2 až 8 rokov väzenia

Rodina kúpila na TEMU falošné bankovky, chcela nimi platiť v Komárne. Hrozí im 2 až 8 rokov väzenia
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Za bankovky v hodnote 6000 eur zaplatila trojica obvinených na e-shope Temu 19 eur.

Na trhu v Komárne sa objavili falošné bankovky. Informovala o tom televízia JOJ. Dôchodkyňa po príchode domov zistila že šesť 20 eurových bankoviek, s ktorými jej zaplatila neznáma zákazníčka, bolo falošných. Polícia v Komárne obvinila 49-ročnú Máriu, jej 22-ročnú dcéru Erzsébet a 19-ročného syna Mária. Páchatelia si kúpili falošné bankovky cez internetový obchod Temu.

„Falziáty, ktoré boli zadržané na južnom Slovensku, mali na základe našej expertízy kvalitu na stupni 5, teda najhoršiu. Použitie falošných bankoviek je trestný čin," povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

Kriminalisti zaistili celkovo 16 falzifikátov, vrátane tých ktoré boli v obehu. „Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin falšovanie. V zmysle zákona hrozí za tento trestný čin trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov," povedal hovorca KR PZ Nitra Tomáš Haveta.

27. novembra 2025 o 16:08 Čas čítania 0:18 Žena kontaktovala políciu: Manžel tvrdil, že ide do školy zavráždiť ich dcéru Žena kontaktovala políciu: Manžel tvrdil, že ide do školy zavráždiť ich dcéru
27. novembra 2025 o 15:24 Čas čítania 1:12 Prezident Pellegrini: Nie je istota, že zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov podpíšem Prezident Pellegrini: Nie je istota, že zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov podpíšem
27. novembra 2025 o 14:06 Čas čítania 0:57 Pozri sa, koľko plánujú Slováci minúť na vianočné nákupy. Spoliehajú sa aj na čínske e-shopy Pozri sa, koľko plánujú Slováci minúť na vianočné nákupy. Spoliehajú sa aj na čínske e-shopy
Súvisiace témy:
Peniaze Správy z domova
