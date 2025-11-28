Namieta ruskými voľbami, ktoré usporiadali v roku 2024.
Vladimir Putin nesúhlasí s tým, že počas vojnového stavu na Ukrajine stále neboli voľby: "Prezident Ukrajiny stratil svoje legitímne postavenie. Rusko je tiež v stave ozbrojeného konfliktu, ale my sme usporiadali voľby,“ informuje Pravda.sk.
Tvrdí, že by mierovú dohodu uzavreli, ale momentálne nemajú s kým. Spochybňuje Zelenského legitimitu, pretože sa mu skončilo funkčné obdobie. Podľa neho právomoci prezidenta vo vojnovom období môže rozšíriť len Rada (parlament), nie prezident.
Vo svojom tvrdení kritizuje aj ukrajinský justičný systém: „Ústavný súd nefunguje a predseda Najvyššieho súdu je vo väzení za korupciu. Tí, ktorí sa zapájajú do korupcie, najväčší skorumpovaní úradníci, uväznili predsedu Najvyššieho súdu za korupciu! Medzitým funkčné obdobie členov Ústavného súdu skončilo a treba voliť nových členov,“ tvrdí Putin.
Ukrajinské a medzinárodné stanovisko
Ukrajinský parlament začiatkom roka potvrdil legitimitu prezidenta Volodymyra Zelenského. Nemožnosť konania volieb vtedy zákonodarný zbor pripísal ruskej agresii, ústave Ukrajiny a vojnovému stavu. Konanie volieb by totiž ohrozilo voličov a volebné komisie bombardovaním, pričom by vo voľbách chýbali hlasy utečencov a ľudí na Ruskom okupovaných územiach.
Rusko konflikt oficiálne označuje za špeciálnu vojenskú operáciu (SVO) a nevyhlásilo vojnový stav v plnom rozsahu. Voľby v Rusku v roku 2024 medzinárodné spoločenstvo kritizovalo ako neslobodné a nespravodlivé.
Rokovania o mieri
Prezident Putin vyhlásil, že kľúčovým bodom rokovaní s USA je uznanie ruskej suverenity nad okupovaným Krymom a Donbasom. Požaduje tiež, aby sa ukrajinské jednotky stiahli z Ruskom nárokovaných území, inak ich dobyje ozbrojenou silou. Medzinárodné spoločenstvo a OSN pritom naďalej považujú tieto územia za dočasne okupované územia Ukrajiny.
Americká strana medzitým Rusku odovzdala podrobnosti mierového plánu, dohodnutého s Ukrajinou v Ženeve. Hovorca Kremľa, Dmitrij Peskov, potvrdil, že plán budú budúci týždeň v Moskve prediskutovať s vyslancom USA, Steveom Witkoffom, s cieľom vyriešiť zostávajúce rozdiely.