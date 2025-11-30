Vyšetrovatelia pokračujú v pátraní po motíve útoku.
Štyria ľudia zahynuli pri streľbe počas sobotňajšieho rodinného stretnutia v banketovej sále v americkom meste Stockton v Kalifornii, pričom desať ľudí bolo zranených.
Medzi obeťami boli deti aj dospelí, uviedla počas tlačovej konferencie Heather Brentová, hovorkyňa úradu šerifa v okrese San Joaquin. Podľa prvých zistení „by mohlo ísť o úmyselné konanie".
Update: San Joaquin Co deputies confirm ~14 struck by gunfire, 4 dead at family gathering/banquet hall on 1900 block Lucile Ave, Stockton, California; active shooting scene, investigators gathering info, no suspect word/ID/custody yet—targeted incident probe ongoing. https://t.co/VM6Pmz93CO pic.twitter.com/mkoJK72lWZ— GeoTechWar (@geotechwar) November 30, 2025
Strieľalo sa vo vnútri banketovej sály, ktorá má spoločné parkovisko s ďalšími podnikmi. Vyšetrovatelia sa snažia nájsť možný motív incidentu. Úrady zatiaľ neposkytli ďalšie informácie o stave zranených, podľa skorších informácií však niektorých z nich previezli do nemocníc.
New videos from social media show the aftermath of the mass shooting in Stockton which left 14 people shot and atleast 4 people dead, including multiple children pic.twitter.com/htenZR7ZsI