TASR
dnes 30. novembra 2025 o 8:11
Čas čítania 0:41

VIDEO: Rodinné stretnutie v Kalifornii sa zmenilo na tragédiu. Pri streľbe zahynuli štyria ľudia a desať ďalších utrpelo zranenia

VIDEO: Rodinné stretnutie v Kalifornii sa zmenilo na tragédiu. Pri streľbe zahynuli štyria ľudia a desať ďalších utrpelo zranenia
Zdroj: x.com/@OC_Scanner

Vyšetrovatelia pokračujú v pátraní po motíve útoku.

Štyria ľudia zahynuli pri streľbe počas sobotňajšieho rodinného stretnutia v banketovej sále v americkom meste Stockton v Kalifornii, pričom desať ľudí bolo zranených.

Medzi obeťami boli deti aj dospelí, uviedla počas tlačovej konferencie Heather Brentová, hovorkyňa úradu šerifa v okrese San Joaquin. Podľa prvých zistení „by mohlo ísť o úmyselné konanie".


Strieľalo sa vo vnútri banketovej sály, ktorá má spoločné parkovisko s ďalšími podnikmi. Vyšetrovatelia sa snažia nájsť možný motív incidentu. Úrady zatiaľ neposkytli ďalšie informácie o stave zranených, podľa skorších informácií však niektorých z nich previezli do nemocníc.

kalifornia, streľba
Zdroj: x.com/@OC_Scanner
