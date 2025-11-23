Kategórie
Natália Mišániová
dnes 23. novembra 2025 o 14:45
Čas čítania 0:43

SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h

SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Vietor môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 44 m/s, čo predstavuje vážne riziko pre pešiu turistiku, horolezectvo a ďalšie aktivity vo vysokých polohách.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred silným vetrom vo vysokých polohách. V severných okresoch sa od 24. novembra od 3:00 do 25. novembra do 12:00 očakáva prechodný vietor nad cca 1500 metrov, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až 37 m/s (135 km/h), priemerná rýchlosť bude medzi 20–24 m/s (70–85 km/h). Ide o bežný jav pre túto ročnú dobu, no predstavuje riziko pre pešiu turistiku, horolezectvo a ďalšie aktivity v horách.

Silnejšie podmienky sa očakávajú v okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Tvrdošín či Ružomberok, kde od 24. novembra od 19:00 do 25. novembra do 3:00 na horách nad cca 2000 metrov miestami môže fúkať vietor s nárazmi 38–44 m/s (135–160 km/h) a priemernou rýchlosťou 25–29 m/s (90–105 km/h). Takáto silná až mohutná víchrica je nadpriemerná pre danú lokalitu a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre horské aktivity.

Odborníci preto odporúčajú turistom a horolezcom zvýšiť opatrnosť, sledovať aktuálne meteorologické výstrahy a zvážiť presunutie plánovaných výstupov do nižších polôh alebo ich odloženie. Každá aktivita vo vysokých polohách v týchto hodinách môže byť riziková, preto je dôležité prispôsobiť plány poveternostným podmienkam.

počasie, mapa
Zdroj: SHMU.sk
počasie, vietor
Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor
