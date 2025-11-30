Poistencom odpadá povinnosť vracať starý preukaz.
Zdravotné poisťovne začnú nové preukazy poistencov rozposielať začiatkom decembra. Kartičky doručia doporučene na adresu z prihlášky alebo na zvolené kontaktné miesto. Poistencom odpadá povinnosť vracať starý preukaz – súkromné poisťovne Dôvera a Union odporúčajú starú kartičku skartovať.
VšZP začne s doručovaním 10. decembra. Preukaz bude zaslaný so sprievodným listom obsahujúcim QR kód na aktiváciu mobilnej aplikácie a e-pobočky. Prístup si poistenci vytvoria sami, zadávajú telefón, e-mail, rodné číslo a číslo z novej kartičky.
Dôvera bude preukazy posielať od 4. do 10. decembra, Union od 1. decembra. Noví poistenci dostanú aj prihlasovacie údaje do online pobočky a mobilnej aplikácie. O doručení budú informovaní SMS alebo e-mailom.
Poisťovne pripomínajú, že zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára 2026. Poistenci VšZP môžu zmenu oznámiť aj elektronicky alebo osobne v pobočke.