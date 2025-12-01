Niektoré regionálne linky, najmä na Záhorí, sa však zredukujú a cestovanie sa predĺži.
Nový vlakový grafikon 2025/2026, ktorý Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustí 14. decembra, prinesie viac spojov v rannej a popoludňajšej špičke, lepšiu prípojovosť a rýchlejšie spojenie medzi významnými mestami. Niektoré nočné rýchliky budú jazdiť bez autovozňa a medzištátne spoje EC a railjet zaznamenajú menšie časové posuny. Nový grafikon však prináša aj spomalenie osobných vlakov.
Portál Záhorí.sk upozornil, že modernizácia trate spomalí osobné vlaky zo Záhoria do Bratislavy a ovplyvní linku Kúty – Trnava, kde počas letných pracovných dní bude menej spojov. Cesta z Malaciek do Bratislavy sa predĺži zo 44–46 minút na 57–73 minút, hlavne kvôli dlhšiemu pobytu vlakov v Zohore. Obnoví sa zastavovanie v Sekuliach, no prestup na regionálny autobus linky 245 v Malackách už nebude možný.
Na trati Kúty – Trnava sa počas letných prázdnin zníži počet spojov na každé dve hodiny kvôli konsolidácii financií a nízkej obsadenosti.
Medzištátne vlaky EC a railjet na trase Praha – Budapešť budú vedené čiastočne s vozňami Českých dráh, regionálne expresy Bratislava – Marchegg zostávajú nezmenené, len niektoré vlaky EX zmenia koncovú stanicu na Wien Westbanhof.
Spoje medzi Zvolenom a Šahami skončia
Aktuality.sk upozornili aj na trať Zvolen – Šahy, ktorá bude od 14. decembra pozastavená. Dopravca argumentuje nízkym záujmom cestujúcich, no miestne samosprávy a obyvatelia zdôrazňujú jej význam pre seniorov, študentov a návštevníkov kúpeľov. Primátor Dudincov Dušan Strieborný dodáva, že zlú organizáciu spojov, krátke medzery medzi vlakmi a autobusmi treba upraviť, aby bola obsadenosť vyššia.
Za posledné roky sa skomplikovala aj možnosť kúpy lístka offline, stanice už nefungujú v pôvodnej podobe a väčšina obcí nemá ani poštové pobočky.