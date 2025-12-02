Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 2. decembra 2025 o 13:56
Čas čítania 0:43

Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025

Tunel Višňové je takmer hotový.

  • Minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že tunel Višňové, ktorý je súčasťou diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, je takmer hotový.
  • Šéf rezortu dopravy priblížil, že stavba je kompletne vysvietená, hotová je takmer všetka technológia a namaľované sú i čiary na ceste.
  • Rezort podľa ministra dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.

Citát: „Dnes by človek povedal, že tunel je absolútne kompletne hotový a pripravený do užívania, je však za tým ešte kopec papierovačiek, testov, požiarnych a iných bezpečnostných skúšok. Ešte stále sa dopájajú káble,“ ozrejmil Ráž. Rezort podľa neho dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.

Širší kontext: Zmluvný termín dokončenia stavby je vo februári 2026, rezort pred časom informoval, že by to malo byť ešte do konca roka 2025. Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.

Prečítaj si aj tieto články:

7. septembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:52 Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
27. septembra 2025 o 7:22 Čas čítania 0:27 ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou
8. augusta 2025 o 16:30 Čas čítania 0:44 PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak
Zdroj: FOTO TASR- Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Doprava Dopravné správy Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 08:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
pred 3 hodinami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 3 hodinami
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
dnes o 07:46
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 06:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 08:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
včera o 09:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
dnes o 07:46
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
včera o 07:42
Už o pár dní príde Coca-Cola kamión na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Už o pár dní príde Coca-Cola kamión na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 hodinami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 06:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
pred 4 dňami
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
24. 11. 2025 18:24
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
pred 2 dňami
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
24. 11. 2025 11:40
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Lifestyle news
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím pred 3 hodinami
BAPE® x FOOTSHOP prináša poctivý streetwear. Spoluprácu so značkou, ktorú nosí Lil Wayne, A$AP Rocky či Wiz Khalifa chceš mať dnes o 14:39
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejších tvorcov módy. Dizajnérom roka sa stal riaditeľ Dioru dnes o 13:32
Katarínu Knechtovú na koncerte chránila polícia. Objavil sa stalker, ktorý ju dlhodobo obťažuje dnes o 12:45
Slovenská univerzita sa zaradila medzi TOP biznis školy sveta. Fakultu managementu UK ocenili v zahraničí dnes o 10:55
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác dnes o 10:11
Taylor Swift zverejnila trailer k špeciálu The Final Show. Súčasťou bude aj predtým nevydaný set The Tortured Poets Department dnes o 09:26
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu včera o 16:19
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad včera o 15:21
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu včera o 14:38
Slovensko Všetko
Polícia zadržala 34-ročnú ženu pre obchodovanie s deťmi. Údajne zneužívala maloleté dievča
pred 30 minútami
Polícia zadržala 34-ročnú ženu pre obchodovanie s deťmi. Údajne zneužívala maloleté dievča
Hrozí jej trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
pred 3 hodinami
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
V Česku vypukla epidémia žltačky. Zomreli desiatky ľudí
dnes o 15:12
V Česku vypukla epidémia žltačky. Zomreli desiatky ľudí
44 staníc na mesiac úplne zadarmo: Televízny operátor si pre zákazníkov pripravil príjemný vianočný darček
dnes o 14:32
44 staníc na mesiac úplne zadarmo: Televízny operátor si pre zákazníkov pripravil príjemný vianočný darček
Už je známe, kedy začnú Slovákom chodiť na účet 13. dôchodky. Mnohí majú dôvod na radosť
dnes o 11:54
Už je známe, kedy začnú Slovákom chodiť na účet 13. dôchodky. Mnohí majú dôvod na radosť
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
dnes o 12:30
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Zahraničie Všetko
NATO zvažuje agresívnejšiu reakciu proti Rusku. Dôležitý admirál volá po reakcii
včera o 10:06
NATO zvažuje agresívnejšiu reakciu proti Rusku. Dôležitý admirál volá po reakcii
včera o 11:26
Riaditeľa Správy železníc v Česku odvolali. Mal doma 80 miliónov korún v hotovosti
pred 2 dňami
VIDEO: Rodinné stretnutie v Kalifornii sa zmenilo na tragédiu. Pri streľbe zahynuli štyria ľudia a desať ďalších utrpelo zranenia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
dnes o 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
včera o 09:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
včera o 07:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia