Katarína Jánošíková TASR
dnes 2. decembra 2025 o 13:13
Čas čítania 1:21

Priemerná mzda na Slovensku stúpla. V týchto krajoch si prilepšili najviac a najmenej

Priemerná mzda na Slovensku stúpla. V týchto krajoch si prilepšili najviac a najmenej
Zdroj: Freepik

Priemerné hrubé zárobky prvýkrát presiahli hranicu 1000 eur vo všetkých 19 sledovaných odvetviach.

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 3. štvrťroku dosiahla 1569 eur, čo je medziročný nárast o 5,7 %. V priemere si tak zamestnanci polepšili o 85 eur v hrubom. Tempo rastu miezd sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku spomalilo. Po zohľadnení inflácie sa reálny rast platov znížil na 1,3 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zamestnanci 11 odvetví zarábajú viac

Vyšší reálny rast platov (nárast miezd po odrátaní inflácie), ako bol priemer za celé hospodárstvo SR, dosiahli zamestnanci v 11 odvetviach.

Ako pocítili Slováci zvyšovanie hrubej mzdy:

  • Najvýraznejšie, o viac ako 5 %, si polepšili pracovníci v troch oblastiach ekonomiky, a to v činnostiach nehnuteľností, ako aj v ťažbe a dobývaní či v zdravotníctve.
  • Rast platov zdravotníckych pracovníkov súvisel s valorizáciou (Zvyšovanie platov/dávok s cieľom dorovnať ich hodnotu alebo kompenzovať infláciu) na rok 2025 pre vybrané profesie.
  • Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2500 eur mali zamestnanci v sektore informácií a komunikácie, vo finančných a poisťovacích službách, ako aj v dodávke elektriny, plynu a pary.

V deviatich z 19 sledovaných odvetví ekonomiky však hrubá mzda zaostávala za celoslovenským priemerom.

Najnižšie zárobky si naďalej udržali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, pričom ich hrubá mzda prvýkrát presiahla hranicu 1000 eur. Všetky sledované odvetvia tak dosiahli priemernú mzdu nad 1000 eur.

Ako to bolo priemysle či v obchode

Hrubý plat pracujúcich v priemysle dosiahol v priemere 1672 eur, pričom reálne mzdy im stúpli o 1,3 %. V obchode sa hrubé mzdy zvýšili o 5,3 % na 1487 eur, čo je pod priemerom celého hospodárstva. Reálny rast platov tam dosiahol 1 %.

Ako vyzerala hrubá mzda z hľadiska regiónov:

 
  • Z regionálneho pohľadu si nadpriemernú mzdu udržal len Bratislavský kraj, kde dosiahla 1866 eur.
  • V ostatných krajoch sa mzdy pohybovali od 1252 eur v Prešovskom kraji po 1495 eur v Trnavskom kraji.
  • Hrubá mzda medziročne vzrástla vo všetkých regiónoch, pričom najvýraznejší nárast, o 8,4 %, zaznamenal Nitriansky kraj.
  • Po započítaní inflácie sa zvýšila aj reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska. Najviac v Nitrianskom kraji (o 3,9 %) a najmenej v Bratislavskom kraji (o 0,3 %).
peniaze, financie, ekonomika
Zdroj: Pexels/cottonbro
Správy z domova
Späť
Zdieľať
Diskusia