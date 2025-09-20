Ministerstvo kultúry kúpilo pre ministerku Šimkovičovú letenky do New Yorku za tisíce eur.
- Ministerstvo kultúry objednalo letenky do New Yorku pre ministerku Martinu Šimkovičovú a hovorkyňu rezortu Petru Demkovú v hodnote takmer 16-tisíc eur. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu.
- Cena podľa nadácie zodpovedá najvyššej triede v lietadle, ktorá zahŕňa polohovateľné kreslá a servis v business triede.
- V ten istý deň ministerstvo objednalo aj letenky pre dvoch ďalších úradníkov. Za ich cestu zaplatilo spolu 4 330 eur.
Širší kontext: Ministerka Šimkovičová bola v New Yorku na pracovnej ceste už minulý rok v rovnakom období, nie je však známe, aký program ju čaká tentoraz.
Hovorkyňa rezortu Petra Demková odmietla dôvod cesty vysvetliť. „Nemám vám čo povedať a nebudeme to komentovať,“ uviedla pre Nadáciu Zastavme korupciu. Následne dodala, že nebude komunikovať s nikým, „koho platí cudzia veľmoc“.
Šimkovičovej dospelá dcéra Petra žije dlhodobo v USA. Rezort kultúry zatiaľ neposkytol ďalšie informácie k zahraničnej pracovnej ceste.
Prečítaj si aj tieto články:
28. septembra 2024 o 11:10 Čas čítania 0:51 Šimkovičová je na pracovnej ceste v USA, o jej programe nikto nevie. Český prezident ju vraj na česko-slovenskej akcii nechcel
13. augusta 2025 o 10:10 Čas čítania 1:13 SNG potajomky odstránila expozíciu. Kritizovali ju Šimkovičová aj Fico