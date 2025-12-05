Podvodníci sa v správach vydávajú za Slovenskú poštu.
Podvodníci neotáľajú a pred Vianocami rozosielajú falošné SMS správy. Slovákov kontaktujú s oznamom, podľa ktorého treba doplatiť poštovné alebo clo na balíček. Väčšinou ide o malú sumu, bez ktorej balíček nemôžu doručiť.
V správe sa nachádza odkaz, ktorý pôsobí dôveryhodne, no v skutočnosti ťa presmeruje na falošnú phishingovú stránku. Vďaka tomu získajú údaje z platobnej karty alebo bankového účtu, informuje polícia na svojom Facebooku.
Ako sa vyhnúť podvodu:
- Slovenská pošta nikdy neposiela SMS, v ktorých by vás žiadala zaplatiť poplatok cez externý link.
- Neklikaj na odkaz v správe, pomocou linku ti môžu ukradnúť osobné údaje.
- Vždy si skontroluj webovú adresu.
- Nikdy do prelinku z SMSky nedávaj svoje osobné údaje.
- Ak čakáš balíček, over si informácie na oficiálnej stránke www.posta.sk alebo v aplikácii zásielkového dopravcu, od ktorého balík reálne čakáš.
Podvodníci môžu zmeniť text správy alebo dizajn stránky, no princíp je rovnaký.
