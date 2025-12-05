Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 5. decembra 2025 o 13:54
Čas čítania 0:23

NOVÝ PRIESKUM: Ktorej politickej strane dôverujú Slováci? PS mierne kleslo, Matovičovci narástli

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NOVÝ PRIESKUM: Ktorej politickej strane dôverujú Slováci? PS mierne kleslo, Matovičovci narástli
Zdroj: TASR/František Iván

Vzorku k prieskumu tvorilo 1 045 respondentov.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre 360tku.sk je najdôveryhodnejšou politickou stranou Progresívne Slovensko s 22,1 %. Najmenej ľudia preferujú stranu Právo na pravdu s 2 %, ktorú vedie Zoroslav Kollár. Tento prieskum zrealizovali v dňoch 11. až 18. novembra na vzorke 1 045 respondentov.

Tu je prehľad preferencií jednotlivých politických strán:

  • Progresívne Slovensko 22,1 % (-1 %)
  • Smer 16,5 % (-0,5 %)
  • Republika 10 % (+0,2 %)
  • Hlas-SD 9,1 % (-0,3 %)
  • Slovensko 8,9 % (+0,6 %)
  • Sloboda a Solidarita 6,5 % (+0,2 %)
  • Kresťanské demokratické hnutie 6,3 % (-0,4 %)
  • Demokrati 5,2 %
  • Maďarská aliancia 4,6 % (+0,6 %)
  • Slovenská národná strana 4,2 % (-0,1 %)
  • Sme rodina 2,1 % (-0,7 %)
  • Právo na pravdu 2 % (+0,9 %)
5. decembra 2025 o 11:41 Čas čítania 0:42 V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
5. decembra 2025 o 10:53 Čas čítania 0:21 V Petržalke našli telo obeseného muža. Príčinu smrti určí pitva V Petržalke našli telo obeseného muža. Príčinu smrti určí pitva
5. decembra 2025 o 10:07 Čas čítania 0:08 AKTUÁLNE: Mnohé známe stránky a služby mali výpadok AKTUÁLNE: Mnohé známe stránky a služby mali výpadok
Progresívne Slovensko
Progresívne Slovensko Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Progresívne Slovensko Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 2 dňami
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
včera o 07:36
Bude mať na energopomoc nárok nájomca alebo majiteľ bytu? Štát objasňuje detaily
Bude mať na energopomoc nárok nájomca alebo majiteľ bytu? Štát objasňuje detaily
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 10:07
AKTUÁLNE: Mnohé známe stránky a služby mali výpadok
AKTUÁLNE: Mnohé známe stránky a služby mali výpadok
pred 2 dňami
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
včera o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
pred 2 dňami
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
včera o 07:36
Bude mať na energopomoc nárok nájomca alebo majiteľ bytu? Štát objasňuje detaily
Bude mať na energopomoc nárok nájomca alebo majiteľ bytu? Štát objasňuje detaily
včera o 17:44
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
včera o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
28. 11. 2025 19:41
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Lifestyle news
Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko pred 2 minútami
Toto je 20 článkov na Wikipédii, ktoré v roku 2025 hýbali internetom. Najčítanejší ťa prekvapí pred 44 minútami
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko pred hodinou
Obľúbená európska destinácia odmeňuje turistov. Za dobré skutky môžeš dostať jedlo aj vstupy do múzeí zadarmo pred hodinou
Má len 15 rokov a už má doktorát z kvantovej fyziky. Tínedžer z Belgicka má IQ až 145 pred 3 hodinami
The North Face a SKIMS prichádzajú s druhou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčnosť pred 3 hodinami
VIDEO: Camp Rock 3 je späť. Pozri si nový trailer k najväčšiemu comebacku disney detstva dnes o 10:36
Domi Alagia zabojuje o titul krásy. Stala sa finalistkou súťaže Miss Czech Republic dnes o 09:43
Poznáme farbu roka 2026. Podľa inštitútu Pantone je to jemná biela s názvom Cloud Dancer dnes o 08:51
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom včera o 15:57
Slovensko Všetko
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
pred 2 minútami
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
Podvodníci sa v správach vydávajú za Slovenskú poštu.
Nehoda kamiónu: Vodič narazil do cestnej smerovacej tabule, ktorá skončila na ceste
pred 9 minútami
Nehoda kamiónu: Vodič narazil do cestnej smerovacej tabule, ktorá skončila na ceste
Generálny riaditeľ Slovnaftu končí. Jeden z najbohatších Slovákov bol vo funkcii viac ako 20 rokov
pred 47 minútami
Generálny riaditeľ Slovnaftu končí. Jeden z najbohatších Slovákov bol vo funkcii viac ako 20 rokov
AKTUÁLNE: Mnohé známe stránky a služby mali výpadok
dnes o 10:07
AKTUÁLNE: Mnohé známe stránky a služby mali výpadok
Za Mikuláša si poriadne priplatíme. Najviac zdraželi tieto potraviny
pred 3 hodinami
Za Mikuláša si poriadne priplatíme. Najviac zdraželi tieto potraviny
Maskovaný muž v Bratislave chcel vylúpiť záložňu. Predavačovi sa vyhrážal so zbraňou
pred 2 hodinami
Maskovaný muž v Bratislave chcel vylúpiť záložňu. Predavačovi sa vyhrážal so zbraňou
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Zahraničie Všetko
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
pred 3 hodinami
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
dnes o 07:14
Štáty EÚ chcú technickú kontrolu starších áut každé dva roky. Na tomto sa dohodli
včera o 19:01
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
29. 11. 2025 16:01
Slovensko znova kleslo v rebríčku priemernej výšky ročnej mzdy. Predbehlo nás už aj Rumunsko

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
pred 3 dňami
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia