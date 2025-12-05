Vzorku k prieskumu tvorilo 1 045 respondentov.
Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre 360tku.sk je najdôveryhodnejšou politickou stranou Progresívne Slovensko s 22,1 %. Najmenej ľudia preferujú stranu Právo na pravdu s 2 %, ktorú vedie Zoroslav Kollár. Tento prieskum zrealizovali v dňoch 11. až 18. novembra na vzorke 1 045 respondentov.
Tu je prehľad preferencií jednotlivých politických strán:
- Progresívne Slovensko 22,1 % (-1 %)
- Smer 16,5 % (-0,5 %)
- Republika 10 % (+0,2 %)
- Hlas-SD 9,1 % (-0,3 %)
- Slovensko 8,9 % (+0,6 %)
- Sloboda a Solidarita 6,5 % (+0,2 %)
- Kresťanské demokratické hnutie 6,3 % (-0,4 %)
- Demokrati 5,2 %
- Maďarská aliancia 4,6 % (+0,6 %)
- Slovenská národná strana 4,2 % (-0,1 %)
- Sme rodina 2,1 % (-0,7 %)
- Právo na pravdu 2 % (+0,9 %)
