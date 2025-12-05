Nehoda kamiónu: Vodič narazil do cestnej smerovacej tabule, ktorá skončila na ceste

Premávku odklonili na cestu I/69.
Kamión pri vstupe do Banskej Bystrice od Zvolena na ceste R1 narazil do cestnej smerovacej tabule. Cesta je momentálne uzatvorená pre všetkých vodičov a premávku odklonili na I/69, informuje polícia na svojom facebookovom profile. Vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť.
