Telo 43-ročného muža našli krátko pred 7:30 h ráno.
Na Haanovej ulici v bratislavskej Petržalke našli mužské telo bez známok života, presnejšie išlo o 43-ročného obeseného muža. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Dodala, že oznámenie o náleze tela prijali krátko pred 7.30 h.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili, pričom podľa doterajších informácií sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž,“ uviedla.
Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa už policajti zaoberajú. „Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ poznamenala.
