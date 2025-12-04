Kategórie
TASR
dnes 4. decembra 2025 o 17:44
Čas čítania 0:53

Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur

Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur

Vláda schválila dotáciu na stabilizačný príspevok v oblasti sociálnych služieb.

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne jednorazovú dotáciu na úhradu stabilizačného príspevku v roku 2025 pre pracovníkov v sociálno-zdravotníckej starostlivosti.
  • Dotáciu budú môcť získať aj poskytovatelia niektorých pobytových sociálnych služieb a domácej opatrovateľskej služby. Zaviesť by sa mala tiež podmienka minimálneho rozsahu poskytovania sociálnej služby, ktorá zabezpečí, že sa dotácia dostane do zariadení reálne poskytujúcich služby prijímateľom.
  • Výška stabilizačného príspevku by sa mala pohybovať od 600 eur do 1300 eur pre zamestnanca v závislosti od jeho pracovného pomeru a rozsahu týždenného pracovného času.
  • Na vyplatenie stabilizačného príspevku pôjde 21 miliónov eur.
Širší kontext: Stabilizačný príspevok sa predĺži o ďalších 12 mesiacov, následne už budú platiť niektoré zmeny z reformy financovania sociálnych služieb, pričom platnosť jej prvej fázy sa predpokladá od 1. júla 2026 a zvyšok od 1. januára 2027. Príspevok bude podľa Erika Tomáša vyplatený ešte do konca roka.

Zamestnanci sa budú v rámci tohto príspevku deliť do troch kategórií. Prvú tvoria zdravotnícki pracovníci, ako je fyzioterapeut a sestra, ktorí dostanú príspevok vo výške 1 300 eur. Do druhej kategórie patrí praktická sestra, asistent, sanitár či opatrovateľ v zariadení, ktorí budú mať nárok na 1 000 eur. V poslednej kategórii sú opatrovatelia v domácej opatrovateľskej službe, sociálny pracovník v zariadení či špeciálny pedagóg, pre nich je vyčlenený stabilizačný príspevok v sume 600 eur.

euro, peniaze, peňaženka
Zdroj: Pxhere.com
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Príspevky od štátu Správy z domova Vláda Roberta Fica
