Výrobcovia často zmenšujú balenia, a tak za produkty platíme ešte viac.
Mikulášska nádielka v roku 2025 bude pre domácnosti o niečo náročnejšia než vlani. Tento rok totiž kopíruje vývoj na globálnych trhoch, ktoré po väčšinu roka sužovalo drahé kakao či kolísavé ceny ovocia. Domáce faktory zvýšenia DPH či transakčnej dane zároveň zvyšovali ceny medziročným tempom 4 %.
Kombinácia týchto faktorov spôsobila, že typický mikulášsky balíček je v priemere o takmer 10 % drahší ako pred rokom, najmä ak obsahuje čokoládu či exotickejšie ovocie. Záleží, samozrejme, na „veľkosti čižmičky“. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
Zdražovanie sa týka hlavne týchto potravín:
- Kakaový prášok + 28 až 31 %
- Kondenzované mlieko + 45 %
- Kiwi 45 %
- Mandarínky 20 %
- Banány o 21 %
- Jablká a pomaranče o 6 až 7 %
Boháček upozornil, že výrobcovia často reagujú zmenšovaním balení, takže zákazník reálne platí ešte viac, než ukazuje samotná cenovka.
Analytik zdôraznil, že pri tradičnom balíčku zloženom z kombinácie čokolády, drobných sladkostí a ovocia či šikovného domáceho pečenia možno tento rok očakávať medziročné navýšenie nákladov o približne 12 až 18 %. Kto stavia balíček hlavne na čokoláde, cíti rast cien ešte výraznejšie. Naopak, zaradenie lacnejších položiek (hrozno, jablká, výrobky z mlieka) vie konečný účet zmierniť.
„Mikuláš 2025 nie je rekordne drahý, no je citeľne drahší, najmä pre čokoládu a ovocie. Na druhej strane, pokles cien masla a mlieka dáva šancu, ako balíček zlacniť bez toho, aby pôsobil skromne. Výslednú cenu tak v rukách nemá inflácia, ale samotný Mikuláš - či siahne po čokoláde, alebo tento rok dá viac šancu ovociu a domácemu pečeniu, do ktorého môžu svojou troškou prispieť aj samotní ‚malí mikulášski klienti‘,“ dodal analytik 365.bank.