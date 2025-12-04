Pri vyšetrovaní sa zistilo, že objekt ocenil znalec spájaný s pochybnými štátnymi obchodmi.
Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď na sociálnej sieti Facebook oznámil, že jeho strana podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s kúpou nehnuteľnosti bývalého outletu vo Voderadoch. „Ja vám dám sleyády“, napísal Naď, čím narážal na to, ako predaj outletu komentovala influencerka Ema Lacová.
Outlet pôvodní majitelia nedokázali roky predať. Cenu postupne znižovali až na 5 miliónov eur, no nakoniec ho predali štátu za 16,9 milióna. Medzi spolumajiteľov outletu patrí aj otec influencerky Emy Lacovej, ktorá od mája 2025 pôsobí v dozornej rade spoločnosti.
„No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no," okomentovala situáciu Ema Lacová pre portál 360tka.